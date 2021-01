MAI distribui 120 toneladas de equipamento de proteção anti-Covid-19 a membros das mesas de voto das Presidenciais

O Governo, através do Ministério da Administração Interna (MAI), começou esta quinta-feira a distribuir cerca de 120 toneladas de equipamento de proteção individual aos cerca de 65 mil membros destacados para as 13 mil mesas de voto escolhidos para as eleições presidenciais, que se realizam a 24 de janeiro.

As máscaras, luvas, viseiras, e gel álcoolico, estão armazenados num local em Sintra, devendo terminar amanhã a sua distribuição pelo país.

A quantidade distribuída prevê a realização da primeira volta do ato eleitoral e voto antecipado (marcado para 17 de janeiro, nos 308 concelhos do continente e regiões autónomas da Madeira e Açores), com 53 toneladas distribuídas, com a restante quantidade a prever a realização de uma segunda volta, bem como a escolha dos emigrantes no estrangeiro.

Recorde-se que, devido às alterações introduzidas pelo Governo com a Lei Orgânica 4/2020, de 11 de novembro, ficou determinado que as assembleias de voto das freguesias com mais de 1000 eleitores, sejam divididas em secções de voto. Antes, esse número era de 1500.

A administração eleitoral do MAI prossegue com a distribuição de 2651 urnas de voto, e 985 cabines de votação pelo país.