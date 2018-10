Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MAI estuda alargamento de mensagens de alerta a outras casos de emergência

No caso da tempestade registada este fim-de-semana, o MAI sustenta que foi decidido intensificar a informação às populações.

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou esta segunda-feira que vai estudar a possibilidade de alargar a difusão de mensagens de alerta por telemóvel às populações a outras situações de proteção civil, além dos incêndios.



Em resposta a questões da agência Lusa, o MAI precisa que, "no final do período crítico de incêndios, altura em que será feito o balanço das várias medidas de prevenção e combate a incêndios introduzidas este ano, o Ministério da Administração Interna irá estudar a possibilidade de alargar a difusão de mensagens de alerta às populações a outras situações de proteção civil".



A Autoridade Nacional de Proteção Civil enviou, por diversas ocasiões, durante o verão, mensagens à população que se encontrava nos distritos abrangidos por alerta vermelho de risco de incêndio florestal.



Questionado pelo Lusa sobre o não envio de mensagens durante o fim de semana, no âmbito da tempestade Leslie, o MAI referiu que o protocolo entre a ANPC e as operadoras de telecomunicações móveis para o envio de mensagens de alerta às populações foi estabelecido, numa primeira fase, para situações de incêndio rural, nos casos em que seja decretado o estado de alerta especial de nível vermelho.



"É para estas situações que a Comissão Nacional de Proteção de Dados autorizou a difusão das mensagens para as pessoas que se encontrem nos distritos em que é decretado o estado de alerta especial de nível vermelho", adianta o ministério tutelado por Eduardo Cabrita.



No caso da tempestade registada este fim-de-semana, o MAI sustenta que foi decidido intensificar a informação às populações através dos meios de comunicação social, tendo sido realizados briefings pela ANPC de forma regular e ativados todos os mecanismos de informação através dos comandos distritais de operações de socorro.



A passagem do furacão Leslie por Portugal, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.



A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.



O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo a ANPC.



Ao final da manhã desta segunda-feira, cerca de 70 mil consumidores da região Centro continuavam sem energia elétrica devido à passagem do Leslie.