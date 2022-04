O ministro da Administração Interna ordenou o encerramento do Bling Bling Bar, no Porto, após o tiroteio ocorrido no domingo de manhã. José Luís Carneiro deu conta da sua decisão ao presidente da Câmara do Porto durante um telefonema. Trata-se de uma medida cautelar, que terá uma duração de seis meses. Durante esse período serão tomadas medidas para evitar situações semelhantes.









Os problemas começaram no interior do espaço entre dois grupos rivais e já à porta do bar, na Travessa de São Brás, ocorreu a troca de tiros. Um homem foi baleado e levado num carro particular. As autoridades identificaram 50 pessoas.