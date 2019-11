MAI promete a sindicatos da PSP reforçar capacidade operacional

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, prometeu esta quinta-feira aos sindicatos da PSP a adoção de medidas rápidas para reforçar a capacidade operacional. A promessa, no entanto, não serviu para anular a grande manifestação de polícias marcada para dia 21, em Lisboa.Paulo Rodrigues, presidente da ASPP (o maior sindicato), revelou que Eduardo Cabrita disse ir "pagar faseadamente os suplementos em tempo de férias cortados e implementar mais entradas e reforço de meios".O ministro recebeu ainda o SPP, o SUP, o SIAP e o Sindicato de Oficiais, únicas estruturas com representatividade (1100 sócios ou mais), para negociação coletiva.