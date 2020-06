Maior narcotraficante português Franquelim Lobo vai juntar-se ao filho na cadeia

Franquelim Lobo, de 64 anos, considerado pela PJ como o maior traficante de droga português de sempre, deve sair esta segunda-feira, ou terça-feira, da Ala F da cadeia de Lisboa, onde se encontra desde 1 de junho em quarentena devido à Covid-19. Quando for para junto dos outros presos, vai juntar-se ao filho, Francisco, que cumpre pena na mesma prisão.Francisco Lobo, que é arguido no processo Operação Aquiles (do qual o pai foi separado, para ser julgado à parte), cumpre cinco anos e meio de prisão por tráfico de droga.Franquelim Lobo aguarda julgamento na cadeia, pelo mesmo crime.