Maior sindicato de guardas prisionais tem novo presidente

Carlos Sousa, de 45 anos, guarda prisional colocado na cadeia de Custoias, foi eleito presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional. Derrotou Jorge Alves, que deixa o cargo ao fim de 14 anos.



Ao que o CM apurou, a lista B, de Carlos Sousa, venceu as eleições com 1032 votos, contra os 936 da lista A, encabeçada por Jorge Alves. Carlos Sousa foi delegado de uma das direções presididas por Jorge Alves. Resolveu agora, no entanto, constituir uma lista própria, conquistando a liderança do maior sindicato do setor.



