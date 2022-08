A defesa de Franquelim Lobo, de 67 anos, considerado pela Polícia Judiciária como o maior traficante de droga português, apresentou na segunda-feira, no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), o recurso à decisão da Relação de manter os 11 anos de prisão aplicados ao arguido, por tráfico de droga agravado.Lopes Guerreiro, advogado de Franquelim Lobo, pede a nulidade do acórdão, por diferenças entre a prova produzida em julgamento, em comparação com a acusação. Em alternativa, é pedida uma redução da pena. A decisão do STJ é conhecida a 15 de setembro.