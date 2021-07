Maioria dos portugueses aprova Certificado Digital Covid

A grande maioria dos portugueses (70,7%) encara o Certificado Digital Covid como uma medida “positiva” e quase dois terços (64,3%) concordam que os portadores do documento possam “aceder a locais ou serviços inacessíveis aos demais”, segundo o último barómetro da Intercampus para o. Apenas 11% consideram o documento que permite a circulação segura e livre na União Europeia “algo negativo”. Entre os inquiridos, 31,8% não encaram com bons olhos a interdição de circular e de recorrer a certos serviços ou espaços culturais a quem não possua este atestado digital de imunidade ou testagem.No que toca à evolução da pandemia de Covid-19 no País, mais de metade (55,2%) mostram-se otimistas e dizem acreditar que as vacinas a ser administradas atualmente serão capazes de travar a propagação da doença. Cerca de um terço (30,8%) dos portugueses inquiridos acham que o processo de imunização em curso não será capaz de conter a pandemia e 14,3% mostram ter dúvidas ou preferem, para já, não se pronunciar sobre a questão.