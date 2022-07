Os portugueses mostram-se implacáveis e querem a pena de prisão perpétua para crimes particularmente graves, como o homicídio de crianças. De acordo com o barómetro da Intercampus para o CM/CMTV, 46,4% dos inquiridos, independentemente das idades, do sexo ou região, concordam com a pena perpétua quando o resultado é a morte de uma criança.









