Mais 108 militares das Forças Armadas na prevenção de incêndios florestais

As Forças Armadas vão empenhar, até 30 de setembro, mais 108 militares na prevenção de incêndios florestais, além daqueles que tem atualmente já no terreno.De acordo com o Estado-Maior-General das Forças Armadas, os elementos da Marinha e do Exército vão ser distribuídos por 36 patrulhas que "vão estar empenhadas diariamente" na vigilância das florestas e sensibilização da população. Este reforço chega "ao abrigo do Protocolo FAUNOS" celebrado em 2017 entre as Forças Armadas Portuguesas e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). O acordo prevê patrulhas por militares das Forças Armadas "na vigilância das áreas mais sensíveis da floresta e na sensibilização da população para a necessidade de adotar comportamentos adequados à prevenção dos fogos, em 14 distritos de Portugal Continental, nos quais o ICNF tem responsabilidade."Para a missão, o ICNF "disponibilizou 36 viaturas, uma para cada patrulha", referem as Forças Armadas."Estes 108 militares somam-se aos 226 militares dos três Ramos das Forças armadas, que estão empenhados, desde sexta-feira e até amanhã, em apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e à Guarda Nacional Republicana, em ações de vigilância e prevenção de incêndios florestais, nos 18 distritos de Portugal Continental", destaca o Estado-Maior-General.