Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais 118 julgados em rede de corrupção com cartas de condução

Tribunal decide anular suspensão provisória do processo, em Bragança.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 11:30

O megaprocesso de uma rede de corrupção com cartas de condução, em Bragança, vai voltar a julgamento com 118 ‘novos’ arguidos do caso em que já foram julgadas 111 pessoas, a maioria das quais alvo de condenação.



A decisão do Tribunal de Bragança vem no seguimento da suspensão provisória do processo que foi aplicada a 160 pessoas, com o compromisso de contribuírem para a verdade, o que o tribunal entende não ter acontecido com 118 dos inicialmente acusados.



Por isso, foram pronunciados para julgamento em data ainda a marcar.



Os factos são relativos à atividade de centros de exame de condução de Bragança e Mirandela, entre 2004 e 2013, que tinham um esquema de viciação das provas teórica e prática, a troco de dinheiro.