Mais 138 militares na luta contra o terrorismo

Homens portugueses partem amanhã para a República Centro Africana.

Por João Carlos Rodrigues | 09:37

Um contingente de 138 militares (135 do Exército e três da Força Aérea) parte amanhã para a República Centro Africana onde vai integrar a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas.



Esta partida acontece poucos dias depois de seis elementos da ONU terem sido mortos perto de Markounda, no noroeste do país. Mas também a capital, Bangui, onde está a base do contingente luso, tem sido palco de confrontos armados nas últimas semanas e de uma escalada de tensão, sobretudo com a população muçulmana.



Esta força nacional é composta maioritariamente por Comandos e vai substituir o contingente que esteve em missão naquele país nos últimos seis meses, período em que os militares portugueses estiveram envolvidos em combates violentos para recuperar o controlo das cidades de Bucaranga e Bangassu, tomadas por rebeldes. O conflito na República Centro-Africana eclodiu após o afastamento, em 2013, do então presidente, François Bozizé, pelas milícias Seleka, que pretendiam defender a minoria muçulmana, desencadeando uma contraofensiva de fações cristãs.