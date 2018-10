Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais 20 clientes de segurança privado caçados por armas na net

Investigação iniciada há um ano já apanhou 81 pessoas no total.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:45

Duas dezenas de clientes de um segurança privado que, através de um site na internet e publicidade nas redes sociais, vendia ilegalmente armamento foram agora identificados e constituídos arguidos pelo Departamento de Armas e Explosivos da PSP, naquele que terá sido o quarto e último capítulo de uma investigação iniciada há um ano e que já apanhou 81 pessoas no total.



A operação Enforce apreendeu nas várias ocasiões um total de 57 bastões extensíveis, 99 sprays de defesa, bastões, soqueiras, três armas de fogo (uma transformada), uma caneta-pistola, armas brancas, matracas, uma arma de ar comprimido, seis reproduções de arma de fogo, 307 munições de vários calibres e material pirotécnico.



O principal arguido - único que foi detido mas que se encontra em liberdade - comprava o material no estrangeiro, armazenava-o e vendia na internet.



Entre os seus clientes havia vários polícias e militares, atraídos pelos bastões e sprays de defesa.



A análise ao computador do homem levou à quase totalidade dos restantes arguidos.