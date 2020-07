Mais de 200 operacionais combatem fogo em Vila Real

O incêndio que lavrara desde as 18h00 deste domingo em Souto Maior, no concelho de Sabrosa, no distrito de Vila Real, foi dominado pouco passava da meia-noite desta segunda-feira.A aldeia de Delegada chegou a estar em risco, mas não foi necessário proceder à retirada da população.No terreno mantêm-se mais de 200 operacionais, apoiados por mais de 70 viaturas.