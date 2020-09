Mais 220kg de alfarroba apreendidos em Loulé

Os furtos de alfarroba continuam na região do Algarve, tendo a GNR de Loulé apreendido mais 220 quilos daquele fruto que tinham sido furtados no concelho. Os militares identificaram ainda um suspeito, de 24 anos, pelo furto de produtos agrícolas.De acordo com fonte do Comando de Faro da GNR, a apreensão ocorreu quarta-feira, durante " uma fiscalização rodoviária". Os militares "detetaram uma grande quantidade de alfarroba a granel espalhada pela bagageira de um veículo, bem como alguns sacos", revelou . Na altura, o suspeito afirmou ter autorização do proprietário de um terreno onde tinha estado a apanhar a alfarroba. A GNR apurou, contudo, que tal não correspondia à verdade. As alfarrobas, avaliadas em 172 euros, foram apreendidas, juntamente com o veículo utilizado no seu transporte.Desde junho, a GNR já apreendeu, no Algarve, cerca de 30 toneladas de alfarroba furtada, o que corresponde a um valor aproximado de 23 500 mil euros. O facto de o preço do fruto ter aumentado estará na origem dos furtos constantes. A GNR reforçou o patrulhamento na região para dissuadir e reprimir a prática deste crime em particular, no âmbito da operação ‘Campo Seguro’. Em finais de agosto, a GNR tinha apreendido, em Loulé, mais 870 quilos de alfarroba furtada.Segundo revelou o Comando de Faro da GNR, o suspeito que foi identificado pelas autoridades foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.A generalidade dos suspeitos identificados pela GNR negam a autoria dos furtos: afirmam ter autorização dos donos dos terrenos para apanhar os frutos.