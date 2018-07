Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais acidentes na estrada com menos mortes registadas

2403 desastres rodoviários nos primeiros seis meses do ano.

Nos primeiros seis meses do ano, o número de acidentes rodoviários nas estradas portuguesas aumentou mas registaram-se menos vítimas mortais, relativamente ao ano anterior.



Segundo o levantamento da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, entre 1 de janeiro e 30 de junho, somaram-se mais 2403 acidentes, em comparação com período homólogo de 2017.



Mas no primeiro semestre do ano denotou-se uma descida de 15 mortes, para um total de 220 vítimas mortais.



Os números de feridos graves baixou para 862, menos 141 do que em 2017 e menos 97 feridos ligeiros, uma descida para os 18734. Os distritos com mais acidentes são Lisboa e Porto.