Mais biqueirão na costa algarvia

A associação de pescadores Olhãopesca espera que a quota do biqueirão seja revista em alta, uma vez que a espécie tem sido abundante na costa algarvia nos últimos anos.A definição das quotas de pesca será o tema de destaque durante a reunião do concelho de ministros da União Europeia, que decorre esta segunda e terça-feira, em Bruxelas, onde o ministro do Mar vai marcar presença para debater as possibilidades de pesca no Atlântico e no Mar do Norte para 2020."É uma espécie que merecia algum ajustamento. Temos uma quota nacional de captura entre as 4 e as 5 mil toneladas por ano mas o valor poderia subir até às 7 ou às 8 mil toneladas", disse aoMiguel Cardoso, presidente da associação Olhãopesca.O dirigente diz que a espécie é capturada pela frota das embarcações da pesca do cerco, "um dos pilares do setor das pescas", mas admite que terá de ser tudo feito com "sustentabilidade". "Apesar de querermos uma maior captura, a exploração desta espécie terá de ser feita de forma equilibrada", revela.O ministro Ricardo Serrão Santos apenas pegou na pasta governamental dos assuntos do Mar no final de outubro passado, mas a opinião já é positiva."Ainda o conhecemos pouco, mas sabemos que dá importância não só aos recursos, para conseguirmos ter uma pesca sustentável, mas também à questão económica e social do setor das pescas, o que é extremamente necessário levar em conta quando se toma este tipo de decisões", refere o dirigente.