No primeiro semestre deste ano 19 mulheres foram assassinadas em Portugal. Mais cinco do que no mesmo período do ano passado.Os dados constam do relatório preliminar do Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), que revela que 16 desses crimes correspondem a femicídios, ou seja, mulheres e meninas que foram mortas pelo facto de serem mulheres.A OMA, em conjunto com a UMAR e a Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto lançaram esta quinta-feira uma campanha para travar o femicídio.