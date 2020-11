O ex-sargento da GNR Sérgio Malacão, que começou há duas semanas a cumprir pena de prisão efetiva por factos ocorridos quando era comandante do posto de Coruche, enfrenta novo processo judicial por alegados crimes cometidos quando comandava a GNR de Alpiarça. O início do debate instrutório deste processo, aberto a pedido do próprio arguido, começa esta segunda-feira no Tribunal de Santarém.









Sérgio Malacão, de 48 anos, está acusado pelo Ministério Público de 14 crimes: quatro de falsificação de documento, três de abuso de poder, um de favorecimento pessoal por funcionário, um de coação agravada, três de sequestro agravado, um de denegação de justiça e ainda um crime de peculato. Na contestação, alega estar inocente de todas as acusações, que surgiram após uma denúncia apresentada “por vingança”, diz, por parte de um militar do posto da GNR de Alpiarça, que foi seu subordinado entre 2014 e 2017.

Sérgio Malacão foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa no dia 20 de outubro para cumprir pena por abuso de poder, corrupção passiva para ato ilícito, denegação de justiça, coação e denúncia caluniosa, crimes cometidos quando comandou a GNR de Coruche, de 2010 a 2012. Em outubro de 2018, o Tribunal de Santarém considerou-o culpado de 10 dos 11 crimes de que estava acusado e aplicou-lhe oito anos de prisão. O ex-primeiro sargento recorreu do acórdão para a Relação e viu a pena ser reduzida para cinco anos e sete meses, que cumpre na condição de civil.