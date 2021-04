Os radares da PSP, GNR e Segurança Rodoviária apanharam, entre os dias 20 e 26 deste mês, 10 591 veículos em excesso de velocidade - dos quase 2,4 milhões fiscalizados na operação ‘Viajar sem pressa’ –, foi esta terça-feira anunciado.



No período, houve 2005 acidentes com quatro mortos, 31 feridos graves e 614 ligeiros: mais um morto e 20 feridos graves do que em 2020.

