Mais de 100 bombeiros combatem fogo em zona de mato em Castro Marim

Um incêndio está a consumir com intensidade uma zona de mato e canavial na localidade de Almada de Ouro, na freguesia do Azinhal, concelho de Castro Marim.O alerta foi dado às 16h21. O incêndio encontra-se com duas frentes ativas: uma delas dirige-se para a localidade de Junqueira e outra em direção ao Rio Guadiana.O vento forte está a condicionar o combate. O local é de difícil acessibilidade, o que levou à ativação de máquinas de rasto.No combate às chamas estão empenhados 120 operacionais, com mais de 30 viaturas e um meio aéreo.Em atualização