Mais de 100 bombeiros combatem fogo em zona de mato em Mondim de Basto

Mais de 100 bombeiros, apoiados por 31 viaturas, combatem um incêndio esta terça-feira de madrugada numa zona de mato em Ermelo, em Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, informou à agência Lusa a Proteção Civil.

De acordo com Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, o fogo está a lavrar numa área "com um declive bastante acentuado" e com acessos dificultados.

"Faz-se sentir, no local, um forte vento, na ordem dos 40 quilómetros por hora, que está a dificultar o combate. Estamos a fazer o reposicionamento e reforço dos meios", disse o segundo-comandante operacional distrital do CDOS de Vila Real, Borges Machado.

De acordo com Borges Machado, pelas 01h20, ainda estavam a ser pedidos mais meios de combate para o local.

"Ainda não há nada que indique que o incêndio esteja a diminuir de intensidade, muito pelo contrário", indicou.

À Lusa, Borges Machado informou que a Estrada Nacional (EN) 304 teve de ser cortada, de modo a facilitar o trabalho dos bombeiros.

Segundo o "site" na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o incêndio foi dado às 22h36.