Mais de 100 bombeiros combatem incêndio em zona de difícil acesso em Castelo Branco

Um incêndio em Sarzedas, Castelo Branco, está a causar preocupação após ter ganhado dimensão ao final da tarde. É possível ver uma extensa nuvem de fumo a vários quilómetros de distância.Mais de 100 bombeiros estão no local, no entanto, os difíceis acessos e o vento no local estão a dificultar o combate às chamas.O incêndio deflagrou numa zona de mato este domingo às 16h30 e já se encontrava em resolução, porém, o vento reacendeu as chamas que voltam em força.Durante a tarde estiveram envolvidos no combate mais de 100 bombeiros e cinco meios aéreos.