Mais de 100 cartões clonados num mês no Algarve

A GNR e a PSP registaram no Algarve, ao longo do mês de outubro, mais de 100 casos de clonagem de cartões multibanco, apurou o. Destes, cerca de 60 ocorreram na área da GNR, com destaque para Loulé e Albufeira, e os restantes na da PSP, sobretudo nas cidades de Faro e Portimão.A Polícia Judiciária, soube o, também regista um número muito elevado de queixas relativas a este tipo de situações. Este mês, o número de queixas está mais baixo mas continua a preocupar as autoridades.A clonagem é feita através de dispositivos eletrónicos que são colocados nas máquinas e permitem copiar os dados constantes nas bandas dos cartões. Uma câmara permite captar os códigos que são marcados pelas vítimas. Depois, os criminosos procedem à contrafação dos cartões, usando-os em seguida para proceder a levantamentos bancários e transações comerciais.falou com uma mulher que foi vítima da clonagem de dois do seus dois cartões - de crédito e débito - numa caixa multibanco em Faro. "Foi dia 2 de outubro, numa caixa perto do Tribunal", relatou, sob anonimato, adiantando que lhe foram levantados 200 euros e logo a seguir mais 200. "Felizmente, o banco suspeitou e cancelou logo os cartões após os levantamentos efetuados", adiantou ainda a vítima.No final de setembro, a PJ deteve um jovem estudante búlgaro, de 19 anos, a clonar cartões bancários em Loulé. Está em prisão preventiva.