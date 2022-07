A uma semana do casamento, Ana (nome fictício) ficou a saber que o vestido de noiva que tinha encomendado e pago numa loja, no Porto, não lhe iria ser entregue. “Fiquei sem chão e desesperada”, conta num grupo criado no WhatsApp por clientes da Angels-Vestidos de Noiva que dizem ter sido enganadas e que reunia, esta segunda-feira, 115 noivas de diferentes zonas do País.









