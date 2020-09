Dois meios aéreos e mais de 100 operacionais combatem fogo em Porto de Mós

Um incêndio em Serro Ventoso, Porto de Mós, está a ser combatido por dois meios aéreos e mais de 100 operacionais de várias corporações do distrito de Leiria.



Segundo o CDOS, o combate está a ser dificultado pelos difíceis acessos porque as chamas atingem uma zona do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.





O alerta foi dado à 1h49.Para além dos bombeiros, também a EDP e a GNR estão no local.

O Distrito de Leiria está em situação de alerta desde a meia-noite de hoje devido ao risco de incêndio.