Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 14 demolições no Farol e Hangares

Estão previstas, para novembro, tomadas de posse administrativas de 14 habitações em Faro.

Por Tiago Griff | 09:57

Mais 14 casas estão sinalizadas para demolir na ilha da Culatra. Estão previstas as posses administrativas de habitações nos núcleos dos Hangares e do Farol, na ilha da Culatra, no concelho de Faro. Estas ações vão decorrer no início do mês de novembro e, pouco tempo depois, deverão avançar as demolições. As associações de moradores locais vão reunir amanhã com a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa para tentar reverter os atos administrativos de algumas casas.



As providências cautelares e os respetivos recursos que estavam a ser analisados pelo Tribunal Administrativo de Loulé - que ainda mantinham de pé as habitações que não foram demolidas em 2017 e em abril deste ano - caíram por terra e as notificações já foram enviadas para os proprietários. Assim, a partir de dia 7 de novembro, estão previstas as novas posses administrativas de seis casas nos Hangares e oito no Farol.



"Não queríamos que chegasse a este ponto. Há casas que têm mais de 50 anos, têm muita história", revela ao CM José Lezinho, presidente da Associação de Moradores dos Hangares, revelando que algumas das habitações ultrapassam apenas três centímetros a marca dos 40 metros entre a linha de água e as edificações, uma distância considerada insegura e é um dos principais argumentos da Polis para as demolições: "Vamos reunir com a Polis esta segunda-feira para os sensibilizar para estas situações. É injusto demolir casas só por causa de três centímetros", lamenta.