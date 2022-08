Um incêndio deflagrou na tarde deste domingo na Serra da Boneca, em Penafiel. O fogo conta já com duas frentes e arde com bastante dificuldade, segundo apurou o CM junto do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS).



No local, por volta da meia noite estavam 153 bombeiros, e 46 meios no terreno.

