Mais de 1500 acidentes rodoviários e 24 mortos em janeiro

Mais de 1500 acidentes rodoviários foram registados em janeiro e provocaram 24 mortos e 93 feridos graves, verificando-se uma redução em todos os indicadores da sinistralidade em relação aos anos anteriores, indica um relatório esta sexta-feira divulgado.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) divulgou hoje o Relatório da Sinistralidade, Fiscalização e Contraordenações de janeiro de 2021, que coincide com o início do segundo período de confinamento geral devido à pandemia de covid-19.

Segundo o relatório, em janeiro registaram-se 1.581 acidentes com vítimas, de que resultaram 24 vítimas mortais, ocorridas no local do acidente ou durante o transporte até ao hospital, 93 feridos graves e 1.778 feridos ligeiros.