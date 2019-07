Mais de 16 mil doses de haxixe apreendidas na Moita

O Comando Territorial de Setúbal, com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Montijo, deteve esta quarta-feira dois homens, de 46 e 37 anos, por tráfico de estupefacientes, na Moita.Segundo o comunicado da GNR, no âmbito da investigação, que decorreu ao longo de três meses, foram realizadas duas buscas domiciliarias e uma a um veículo onde foram apreendidas: 16 330 doses de haxixe, duas doses de folhas e sumidades floridas ou frutificadas de Canábis, duas balanças digitais, um veículo, um telemóvel, uma tábua utilizada no corte de produto estupefaciente, uma navalha, uma faca e dois X-ato utilizados no corte de produto estupefaciente e 928 euros.Um dos suspeitos já tinha antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime.Os dois homens encontram-se detidos nas instalações da GNR e serão presentes a primeiro interrogatório esta quinta-feira no Tribunal do Barreiro.