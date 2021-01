As Forças Armadas prolongaram os contratos a pelo menos 161 militares, desde o final de outubro, no âmbito de medidas excecionais de combate à pandemia de Covid-19, adiantou ao CM fonte oficial do Ministério da Defesa.









“Esta medida permite às Forças Armadas manter nas suas fileiras militares que pretendam prolongar o seu vínculo com a instituição e, ao mesmo tempo, dá aos elementos nesta situação a oportunidade de se manterem ligados contratualmente ao ramo, até ao final do primeiro semestre deste ano”, refere a mesma fonte da tutela. Inicialmente, estava previsto que os operacionais que atingissem “o limite máximo de duração do serviço efetivo em regime de contrato durante o 2º semestre de 2020” tivessem a possibilidade de o prolongarem até 31 de dezembro, “mediante apresentação voluntária de requerimento”. Um novo decreto alarga-os agora até 30 de junho, desde que haja acordo entre o militar e o respetivo ramo das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea).