Mais de 160 operacionais combatem fogo em Sabrosa

Cerca de 160 operacionais estavam mobilizados pelas 19h40 para o combate a um incêndio que arrancou com "intensidade" e próximo de duas aldeias no concelho de Sabrosa, disse esta segunda-feira fonte o Sub-Comando Regional do Douro.

O alerta foi dado às 18h19, na localidade de Sobrados, concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real, e, segundo a fonte, o incêndio arrancou com "bastante intensidade e abriu em duas frentes" numa zona de pinhal adulto e "próximo de duas aldeias", designadamente Roalde e Sobrados.

Pelo que, acrescentou o Sub-Comando Regional do Douro, houve de imediato uma grande projeção de meios de intervenção e reforço estando, pelas 19h40, mobilizados para o combate a este fogo 167 operacionais, 45 viaturas e um meio aéreo.