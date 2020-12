Os lesados do Banco Espírito Santo (BES) já avançaram com mais de 1600 pedidos milionários de indemnização ao ex-presidente-executivo do banco, Ricardo Salgado. Pedidos que se estendem também a ex-administradores e gestores do grupo, todos arguidos no megaprocesso chamado ‘Universo Espírito Santo’. Há empresários como Domingos Névoa, dono do grupo Bragaparques, a exigir cinco milhões de euros (mais juros) a Salgado e ao primo do antigo banqueiro, José Manuel Espírito Santo.









Domingos Névoa e a mulher, assistentes no processo, querem recuperar o dinheiro que investiram no Banque Privée Espírito Santo (BPES), em 2014. O empresário defende que os arguidos “manipularam a real situação financeira da Espírito Santo International (ESI) junto dos órgãos de decisão do BPES dos seus comerciais, criando intencionalmente a ideia da sua robustez financeira”.

Entre os lesados estão centenas de emigrantes em vários países, como França, Suíça e Venezuela, reformados e empresas que compraram títulos de dívida a empresas do Grupo Espírito Santo (GES). As ações cíveis a exigir indemnizações por danos morais têm na mira os 1,8 mil milhões de euros (valor estimado) de bens arrestados a Ricardo Salgado e a outros ex-gestores. O arresto pedido pelo Ministério Público tem como objetivo pagar indemnizações futuras ao Estado e lesados.





É expectável que, nos próximos meses, sejam apresentadas mais algumas centenas de ações cíveis no âmbito do processo-crime. O número de lesados é superior à soma dos pedidos de indemnização que são entregues no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), onde está o caso BES. É que muitas ações envolvem mais do que uma pessoa ou empresa. Como ainda há arguidos que não foram notificados da acusação, deduzida há quase cinco meses, o prazo de 20 dias para apresentar o pedido de indemnização ainda não começou a contar.

Emigrante exige 10 milhões de euros



Um emigrante na Venezuela ligado à restauração exige a Ricardo Salgado 10 milhões de euros. “Ele depositava tudo no BES. Era o dinheiro de uma vida. Perdeu tudo”, disse ao CM o seu advogado.





Ex-banqueiro com mais de 500 bens arrestados



A Justiça arrestou mais de 500 bens de Ricardo Salgado e da família Espírito Santo como casas de luxo, a capela junto à casa do ex-banqueiro e a Herdade da Comporta. O arresto preventivo de bens estendeu-se a propriedades do Grupo Espírito Santo e de alguns dos seus administradores, num total de 477 imóveis, 11 automóveis, o recheio de seis casas, incluindo 143 obras de arte. O antigo banqueiro também está impedido de vender a sua casa, em Cascais, assim como o recheio da mesma. Em junho de 2015, o Ministério Público pediu o arresto dos bens, o que foi aceite pelo juiz Carlos Alexandre. O magistrado considerou a diligência “proporcional aos crimes sob investigação”.





pormenores



25 acusados



O Ministério Público deduziu acusação contra 25 arguidos, 18 pessoas singulares e sete empresas, nacionais e estrangeiras, por vários crimes económico-financeiros no âmbito do processo ‘Universo Espírito Santo’, cuja figura central é o ex-banqueiro Ricardo Salgado. Foram ainda extraídas nove certidões para a abertura de inquéritos autónomos.





Arguidos suíços



Os arguidos suíços pediram para serem notificados no seu país de origem e não na morada que deram inicialmente ao Ministério Público. Além disso, advogados de Etienne Cadosh, Michel Creton e da Eurofin solicitaram “a notificação da acusação aos arguidos, devidamente traduzida para língua francesa”, o que deverá atrasar a fase de instrução.





Tradução de tudo



Os arguidos suíços pedem não só a tradução da acusação, como das muitas milhares de páginas do processo — são 143 volumes até ao momento - bem como os apensos e escutas. Alegam que não dominam o português e que qualquer outra solução choca com as suas garantias de defesa.





funcionários sem mãos a medir a notificar



Os funcionários do DCIAP, departamento do Ministério Público que investigou o processo ‘Universo Espírito Santo’, não têm mãos a medir com as centenas de notificações que são dirigidas aos lesados do BES.





lesados requerem estatuto de vítima



Há lesados do BES a avançar com requerimentos para terem direito ao estatuto de vítima. O objetivo é poderem pedir prestações mensais - por conta de indemnizações futuras - por estarem numa situação financeira débil.





Superjuiz inflexível com os prazos



O juiz de instrução criminal Carlos Alexandre não aceitou a pretensão das defesas e já deixou claro, num despacho, que os arguidos terão apenas o prazo determinado por lei para requererem a abertura de instrução, ou seja, 30 dias mais 20 dias, após o último arguido ser notificado.