Mais de 20 carros foram vandalizados, tendo os pneus das viaturas sido cortados, durante a madrugada desta terça-feira na Charneca do Lumiar, em Lisboa.Os donos dos carros já apresentaram queixa e estão revoltados com a situação.A polícia já esteve no local. Não se sabe até ao momento quem terá estado por trás dos atos de vandalismo.