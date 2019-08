Nove meios aéreos combatem incêndio em Ourém. Coluna de fumo cobre o céu da região

Um incêndio de grandes dimensões, combatido por mais de 200 bombeiros e sete meios aéreos, está a consumir uma zona de mato, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.O alerta para o incêndio foi dado às 15h21 desta sexta-feira. Incêndio obrigou ao corte das estradas de acesso ao concelho.De acordo com a página oficial do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) a previsão da temperatura para as 15h00 desta sexta-feira era de 33 graus.Em declarações à CMTV, o Presidente da Câmara de Ourém referiu que as chamas estão a lavrar numa "zona de difícil acesso". Luís Albuquerque realçou ainda a "positiva e rápida" resposta dos meios que permitiu que o fogo não atingisse um lar de idosos.As imagens e vídeos partilhadas nas redes sociais mostram uma nuvem de fumo que cobre o céu da região. No local, testemunhos de habitantes relatam que chamas estiveram bastante próximas das casas.