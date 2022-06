Mais de 200 bombeiros e 11 meios aéreos combatem dois incêndios em Santarém

Dois grandes incêndios deflagraram em zonas de mato no Sardoal e em Castelo, em Santarém, esta segunda-feira, com diferença de 40 minutos.De acordo com o CDOS de Santarém, no incêndio do Sardoal estiveram mais de 180 operacionais apoiados por 44 veículo e 12 meios aéreos. Para o incêndio em Castelo foram mobilizados 57 combatentes, apoiados por 14 veículos e um meio aéreo.Ao que oapurou, é a terceira e quarta ignição significativa em três semanas.O alerta para o incêndio no Sardoal foi dado às 17h37 e para o incêndio em Castelo foi dado às 18h20.