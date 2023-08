Um incêndio deflagrou durante a tarde desta quinta-feira numa zona de mato em Oliveira do Mondego, no município de Penacova, Coimbra, encontrando-se em fase de resolução. No local estão empenhados 206 operacionais, 52 veículos e sete meios aéreos.O alerta foi dado por volta das 16h30.Ao que oapurou, o combate às chamas está a evoluir favoravelmente e o fogo já está em fase de resolução. Não há também habitações em risco.