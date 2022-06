Mais de duas centenas de bombeiros de todo o País, a maioria comandantes, concentraram-se esta terça-feira à entrada do Tribunal de Leiria, onde formaram duas filas, em guarda de honra, para demonstrarem a sua solidariedade para com o comandante Augusto Arnaut, um dos 11 acusados no processo que tentar apurar responsabilidades na tragédia de Pedrógão Grande.









Ver comentários