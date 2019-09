Incêndio de Odemira dominado 18 horas depois de ter deflagrado

O incêndio que estava a lavrar desde terça-feira no concelho de Odemira (Beja) foi esta quarta-feira considerado dominado por volta das 09h00, aproximadamente 18 horas após ter deflagrado, disse a Proteção Civil.O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à agência Lusa que o fogo, na freguesia de São Luís, "está em resolução", mas mantém no local, nesta fase dos trabalhos, 237 operacionais, apoiados por 75 viaturas e três meios aéreos.Ao longo do combate, o CDOS disse sempre que não havia populações em risco e, questionado hoje pela Lusa, reafirmou não ter conhecimento de qualquer ferido ou habitação ardida em resultado do incêndio.O alerta para o incêndio em povoamento florestal foi dado aos bombeiros às 14h04 de terça-feira.As chamas devastaram uma aérea ainda não quantificada de pasto, mato, eucaliptos, sobreiros e medronheiros, referiu o CDOS.