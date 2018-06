Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 200 plantas furtadas de jardins em Portimão

Situação não é nova mas intensificou-se nos últimos meses no centro da cidade.

Por José Carlos Eusébio | 08:46

Andam a furtar flores dos espaços ajardinados e das floreiras colocadas nas artérias do centro da cidade de Portimão. Ao que apurou o CM, a situação não é nova, mas agravou-se nos últimos meses, período em que desapareceram mais de 200 plantas.



A Câmara de Portimão denunciou esta semana, através da sua página no Facebook, "os roubos de plantas que têm ocorrido no renovado Jardim do 1º Dezembro e nas floreiras da rua Direita". Mas há também furtos registados noutras ruas, onde existem floreiras instaladas pela junta de freguesia local.



"É uma situação que se verifica logo após fazermos a plantação. Na totalidade, em seis meses, já desapareceram mais de 200 plantas, especialmente de floreiras instaladas no centro da cidade", confirma ao CM Álvaro Bila, presidente da junta de freguesia, adiantando, em tom de ironia, que "deve ser sinal que são bonitas".



Os autores dos furtos são desconhecidos, mas a câmara já anunciou que "serão intensificadas as ações de fiscalização", considerando como "inaceitáveis" estes comportamentos, que acabam por colocar em causa "um património que é de todos".



PORMENORES

Reposição

Álvaro Bila garante que existe o cuidado de repor as plantas furtadas, de forma a manter o espaço público embelezado.



Sensibilização

"Temos de sensibilizar as pessoas para evitar que isto aconteça", salienta o presidente da junta de freguesia.



Cores preferidas

Os amigos do alheio parecem ter preferência pelas flores vermelhas e brancas, mas até arbustos têm desaparecido.