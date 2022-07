Mais de 250 bombeiros combatem o fogo na Guarda

Continua ativo o incêndio que deflagrou esta quinta-feira no concelho da Guarda e que se alastrou depois para o o concelho vizinho de Belmonte, no distrito de Castelo Branco. As chamas estão a mobilizar 258 bombeiros, 77 viaturas e um meio aéreo.Durante a noite houve uma reativação das chamas muito violenta na localidade de Vendas da Vela, na Guarda.O difícil acesso ao terreno tem dificultado o combate das chamas, já que não permite a colocação de meios. O fogo está próximo de pequenas quintas e habitações, que têm sido a principal preocupação dos bombeiros. Durante a madrugada, o vento dificultou o combate às chamas.A extensão do incêndio tem aproximadamente 10 quilómetros.