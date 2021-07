Mais de 267 mil perdem pontos na carta condução

Desde que o sistema da carta por pontos entrou em vigor, a 1 de junho de 2016, e até ao fim de maio deste ano, um total de 267.200 condutores (cerca de 146 por dia) já foram penalizados com base nesta atualização do Código da Estrada. Este dado surge no último relatório de sinistralidade rodoviária da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) relativo aos primeiros cinco meses de 2021, que mostra que nos últimos cinco anos foram cassadas 1494 cartas com base na referida legislação.Além dos condutores já punidos com a perda da licença, outros 2 386 estão, neste momento, já com 0 pontos no título de condução. Mais 1 894 contam com os processos de retirada da carta já instruídos. Por outras palavras, estão em vias de ficar sem ela.