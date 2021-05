Nos últimos oito anos, 3222 jovens invocaram a objeção de consciência para não cumprir o Serviço Militar Obrigatório, apesar de a única prestação relacionada com a ‘tropa’ ser a participação no Dia da Defesa Nacional quando chegam aos 18 anos.Segundo o Instituto Português do Desporto e Juventude, na maior parte dos casos foram invocados “motivos religiosos”.O Serviço Militar Obrigatório foi suspenso em 2004 e substituído pelo Dia da Defesa Nacional, no qual já participaram 1,2 milhões de jovens.