Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria

Um incêndio numa pilha de entulho e lixo, junto a um armazém em Curvachia, Leiria, mobilizou para o local mais de 30 bombeiros, apoiados por 14 viaturas, ao final da tarde desta quinta-feira.Ao que o CM apurou junto doos trabalhos de extinção do incêndio "serão demorados" e estão várias corporações da região no combate ao fogo. A GNR está trambém no local para investigar as causas do incêndio.O alerta foi dado pelas 17h00.