Mais de 30 bombeiros da Madeira combatem fogo florestal na Calheta

Cerca de 30 bombeiros e 13 viaturas de duas corporações e da Polícia Florestal estão a combater o incêndio florestal que deflagrou esta segunda-feira no concelho da Calheta, informou o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPCM).Na página na internet, o SRPCM refere que o incêndio surgiu na freguesia da Fajã da Ovelha, no concelho da Calheta, na zona oeste da ilha da Madeira, "durante a tarde de hoje" e "continua ativo" pelas 22h12.A Proteção Civil também assegura que "não existem habitações em risco".Sobre os meios envolvidos no combate a este fogo, o SRPCM adianta que foram mobilizados 31 operacionais e 13 viaturas das corporações de Bombeiros Voluntários da Calheta e Madeirenses (Funchal) e do corpo da Polícia Florestal.