Mais de 30 pessoas fazem escala em Lisboa e pedem asilo político

O voo operado pela companhia aérea russa Aeroflot saiu de Moscovo, na Rússia, e chegou ao aeroporto de Lisboa na noite de sábado. Na capital desembarcaram 33 pessoas, de nacionalidade indiana, que estavam em trânsito para outros destinos - a maioria (30) deveria seguir para Cancún, no México, e os restantes para Dakar (Senegal).Só que a TAP viu-se obrigada, devido a questões relacionadas com as escalas, a recusar o embarque ao grupo. Perante a hipótese de terem de regressar à origem, todos apresentaram pedidos para proteção internacional.

O caso foi esta segunda-feira confirmado ao CM por fonte oficial do SEF. “A TAP recusou o embarque dos 30 cidadãos para Cancún, por não serem permitidas escalas no aeroporto em Cancún, uma vez que naquele aeroporto seria efetuada nova escala com destino final em San Salvador”, clarificou o SEF, que recebeu “33 pedidos de proteção internacional” no domingo, quando “eram articulados os procedimentos no sentido de os cidadãos regressarem no voo Aeroflot”.



Do grupo “fazem parte 28 homens, 2 mulheres e 3 crianças menores, tendo sido identificados dois núcleos familiares”, adiantou o SEF.





Conselho garantiu alojamento e refeições

Fonte oficial do SEF explicou ainda que, no âmbito da Lei do Asilo e do protocolo que mantém com o Conselho Português para os Refugiados (CPR), foram garantidas “condições de alojamento para os 33 cidadãos”.





O CPR tratou de providenciar “as condições materiais de acolhimento (incluindo alimentação), até decisão quanto à admissibilidade dos pedidos de proteção internacional”, destacou esta segunda-feira a mesma fonte do SEF .