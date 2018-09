Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 31 mil pessoas querem levar o Metro a Loures

Exigências surgem depois de o Governo ter anunciado mais estações em Lisboa e no Porto.

Por Francisca Genésio | 09:00

Bernardino Soares, presidente da Câmara de Loures, é esta segunda-feira ouvido na Assembleia da República na sequência da petição pública ‘Pela Expansão da rede de Metropolitano no concelho de Loures’, lançada pelo município. A iniciativa arrancou em junho do ano passado e reuniu 31 314 assinaturas.



"O concelho tem uma enorme carência de soluções de transporte público coletivo, tendo em conta o elevado número de pessoas que todos os dias se têm de deslocar para Lisboa", explica ao CM Bernardino Soares, sublinhando que "a expansão do Metropolitano está prometida há muito tempo e só trará vantagens, desde ambientais, financeiras, até ao fluxo rodoviário".



População e autarquia exigem a concretização da expansão do serviço pelo lado de Santo António dos Cavaleiros, Loures e Infantado e ainda pela Portela e Sacavém.



"Da ligação do lado de Odivelas, precisávamos de 6 ou 7 estações, que iriam abranger milhares de pessoas", reforça Bernardino Soares. As reivindicações da câmara surgem depois de o Governo ter anunciado que o Metropolitano de Lisboa vai ter mais duas estações até 2022.



Já o Metro do Porto vai ter mais três. Dos concelhos limítrofes de Lisboa, Loures é "aquele que não tem nenhuma alternativa eficiente e acessível de transporte em carril", critica a petição.



"Só falta a decisão política, porque a necessidade deste investimento é clara, até porque também os habitantes da região Oeste e de Vila Franca de Xira podem usufruir do Metro em Loures, evitando assim o transporte em viaturas próprias", realça o autarca Bernardino Soares.