Rosário Teixeira não se conforma com o perdão a José Sócrates e esta terça-feira avança com o recurso da decisão do juiz Ivo Rosa. Um documento com mais de quatro mil páginas que será assinado por quatro magistrados e que defende a prova indireta. Rosário Teixeira quer reverter a decisão de instrução e pede à Relação de Lisboa que mande o ex-primeiro-ministro a julgamento, nos exatos termos da acusação que tinha proferido.