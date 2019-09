Mais de 400 quilos de tabaco apreendidos em fiscalização rodoviária em Lisboa

A GNR apreendeu 431 quilos de tabaco para cachimbo de água em Lisboa, no domingo, numa ação de fiscalização rodoviária realizada no âmbito do combate à fraude e evasão fiscal, tendo três homens sido detidos, foi esta terça-feira anunciado.Num comunicado à imprensa, a Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa, referiu que foram encontradas 11 malas de viagem com 431 embalagens de tabaco, sem documentos de transporte e comercialização, em duas viaturas.A força de segurança lembrou ainda que se o tabaco apreendido fosse introduzido no mercado, poderia consistir numa fraude tributária de mais de 23 mil euros.Com idades compreendidas entre os 27 e 55 anos, os detidos vão ser presentes hoje ao Tribunal Judicial de Lisboa, para aplicação de medidas de coação.