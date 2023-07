Mais de 50 bombeiros combatem incêndio em armazéns em Montemor-o-Velho

Um incêndio atingiu, esta tarde, um complexo de armazéns em Tentúgal, Montemor-o-Velho. O fogo deflagrou num armazém de equipamentos para jardinagem e exploração florestal, que se localiza junto a uma estrada que liga a cidade de Coimbra à Figueira da Foz.As chamas alastraram-se para um segundo armazém, de material de ferragem e material elétrico. Um terceiro armazém, de material para indústria, também foi afetado. Embora as chamas não tenham chegado ao edifício, há danos a registar devido ao calor.No local estiveram 57 operacionais das corporações de bombeiros de Montemor-o-Velho, de Coimbra, da Mealhada e de Soure, apoiados por 20 viaturas. Estiveram, também, no local equipas de emergência pré-hospitalar de Montemor-o-Velho, elementos da delegação da Cruz Vermelha Portuguesa e elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM que, numa fase inicial, prestaram assistência a alguns funcionários.